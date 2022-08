FOTO: Šentjurski policisti 37-letnemu moškemu zasegli večjo količino sadik prepovedane droge konoplje Lokalec.si Šentjurski policisti so v sodelovanju s policisti iz PU Celje v petek, 5. 8. 2022, pri hišni preiskavi na območju Pletovarja 37-letnemu domačinu zasegli več sadik rastlin konoplje. Sadike so bile višine okoli 65 cm, imel jih je v prostoru za gojenje. V prostoru za sušenje je bilo zaseženih 130 posušenih sadik in v okolici stanovanjske hiše osumljenca še 48 sadik prepovedane droge konoplja. Prav ta ...

