Šestdeset let Jamesa Bonda: na dražbo med drugim tudi legendarni avto 24ur.com Avkcijska hiša Christie's in EON Productions ob 60-letnici filmov o Jamesu Bondu za september napovedujeta dobrodelno dražbo. Poimenovala sta jo Šestdeset let Jamesa Bonda (Sixty Years of James Bond), na dvodelni dražbi pa bodo ponudili 60 lotov.

