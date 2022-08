Število ježev v zahodni Evropi zaradi izgube habitata upada Primorske novice Okoljevarstveniki poročajo o drastičnem zmanjšanju populacije avtohtonih ježev v zahodni Evropi in opozarjajo, da bo reševanje te vrste sesalcev pred izumrtjem velik izziv. V enem od francoskih zavetišč so ježe označili za "polarne medvede na naših vrtovih", s čimer so poudarili vpliv podnebnih sprememb na njihove zmožnosti iskanja hrane.

