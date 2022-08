Viktorju Orbanu se je med dopustom na Visu pokvaril gumenjak – Hrvaški mediji poročajo o “junaštvu vojaškega upokojenca, ki živi na Visu in ki naj bi Orbana rešil pred utopitvijo” topnews.si Na hrvaški obali dopustuje madžarski premier Viktor Orban, čeprav je sodržavljane v minulih letih pozival, naj letujejo doma, ne na Jadranu. Orbana so konec tedna najprej opazili na Braču in nato še na Visu, kjer se mu je po pisanju hrvaškega časnika Slobodna Dalmacija pokvaril gumenjak. Slobodna Dalmacija je namreč včeraj prva objavila novico, da […]...

