Koprčanom primorski derbi, Olimpija Maribor pahnila na zadnje mesto Sportal Na zadnji tekmi 4. kroga slovenskega nogometnega prvenstva je Koper z 2:1 slavil v Novi Gorici in s tretjo zmago skočil na drugo mesto. Nogometaši vodilne Olimpije so na prvem večnem derbiju v sezoni 2022/23 v Ljudskem vrtu v nedeljo spravili v slabo voljo Mariborčane. Državne prvake so premagali z 2:0 in nadaljevali niz neporaženosti brez prejetega zadetka, vijolice so izgubile že četrtič zapored...

