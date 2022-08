Kdo je nov selektor moške odbojkarske reprezentance? Maribor24.si Namesto Lebedewa je na slovensko klop, od danes, sedel 54-letni Gheorghe Cretu, ki je v letošnji sezoni s poljskim prvoligašem Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle osvojil evropsko ligo prvakov, ob tem pa tudi obe največji poljski lovoriki, v državnem prvenstvu in pokalu, so kasneje zapisali pri OZS. Romun ima za sabo dolgo trenersko zgodovino, ki se je začela leta 1997, ko je imel vlogo trenerja in igra ...

