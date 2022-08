Za tri popolne pare so morali preučiti več kot tisoč kandidatov SiOL.net Nocoj ob 20.45 si boste na Planetu lahko ogledali prvi del prve sezone britanske različice šova Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo. Spoznali bomo šest kandidatov, ki so vsi samski že več kot eno leto in je za njimi dolgotrajen in zelo podroben proces izbire primernega partnerja, s katerim se bodo poročili na prvi pogled.

