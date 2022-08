Med polnjenjem zagorel mobilni telefon, takšne so posledice #foto SiOL.net V hiši v središču Selnice je v ponedeljek zvečer zagorel mobilni telefon, ki se je polnil na blazini. Posredovali so gasilci PGD Selnica ob Dravi in PGD Slemen ter preventivno s termovizijsko kamero pregledali stanovanjski objekt.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Facebook Najbolj brano Osebe dneva Danijel Bešič Loredan

Robert Golob

Tatjana Bobnar

Janez Janša

Borut Pahor