Umrla je pesnica Ana Luisa Amaral, lanska častna gostja Dnevov poezije in vina RTV Slovenija Poslovila se je pesnica, prevajalka, raziskovalka in profesorica Ana Luisa Amaral, ki velja za eno najpomembnejših predstavnic sodobne portugalske poezije. Izdala je več kot 30 avtorskih del in prevajala leposlovna dela v portugalščino.

