Nenavadna nesreča, ki se je končala srečno SiOL.net Včeraj ob 18.23 je na Cerkniškem jezeru pri naselju Dolenje Jezero, v občini Cerknica občanka obtičala v globokem blatu okoli 1,5 metra globoko. Gasilci PGD Dolenje Jezero so nepoškodovano osebo s tehničnim posegom izvlekli iz globokega blata, so zapisali na Upravi za zaščito in reševanje.

