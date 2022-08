V Sloveniji kmalu bogatejši za največji požarni laboratorij v regiji #foto SiOL.net Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) bo v začetku septembra v Logatcu odprl nov požarni laboratorij. Po navedbah zavoda bo šlo za največji in edini tovrstni objekt v tem delu Evrope, ki bo omogočil nadaljnji razvoj in znanstveno odličnost na področju preizkušanja požarnih lastnosti materialov in konstrukcij.

