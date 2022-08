Čeprav so razmere in način dela v domovih enaki, pravne podlage za izplačevanje dodatkov ni več RTV Slovenija Domovi za starejše in drugi socialnovarstveni zavodi od 30. junija nimajo več pravne podlage za izplačilo dodatka za zaposlene za delo v sivi in rdeči coni, čeprav se razmere za delo in način dela niso spremenili, izpostavlja skupnost socialnih zavodov.

