Gasilci v Bledu so pred dnevi pomagali vozniku, ki se je znašel v nesrečni situaciji. 7. avgusta ob 9:23 je na Bohinjski Beli v občini Bled osebno vozilo zdrsnilo s cestišča. Gasilci PGD Bled so zavarovali kraj nesreče, stabilizirali vozilo in ga s tehničnim posegom dvignili na cestišče. Poškodovanih ni bilo. Kot poročajo tamkajšnji občani, gre za situacijo, ki se ni zgodila prvič, saj je zaradi turistov na Bledu gneča in se imajo vozniki težave umakniti. Zato naj bi takšne prigode videli že večkrat.