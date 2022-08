Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic požara na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom 2022 Vlada RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje zadolženo za pripravo ocene škode po požaru na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom 2022 v gospodarstvu na območju prizadetih občin. Oškodovanci morajo oceno škode poslati na gospodarsko ministrstvo do 29. avgusta 2022 na za to predpisanem obrazcu. Ministrstvo bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo, če bo Vlada RS sprejela ustrezne pravne podlage in bodo zagotovljena finančna sredstva v proračunu Republike Slovenije.

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Aleš Hojs

Janez Janša

Tadej Pogačar

Zoran Janković