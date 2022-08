Slovenske “čudovite male Benetke” CNN uvrstil na seznam najlepših mest Maribor24.si Ameriška televizijska mreža CNN je med najlepša mesta v Evropi uvrstila tudi Piran. Ob tem je na svoji spletni strani CNN Travel, namenjeni potovanjem, izpostavila, da so te “male Benetke” eno od čudovitih mest na sicer majhni slovenski obali. Mogočni zvonik, razkošna arhitektura in ribiški čolni, zasidrani v majhnem pristanišču Piran so “razvili Benečani, ki so ga osvojili leta 1283“. Gre za “čud ...

