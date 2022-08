Požar, ki je ponoči izbruhnil pod Socerbom in bil v jutranjih urah že pod nadzorom, se je ponovno razplamtel. Ogenj hitro napreduje po hribu in dim je že zajel Prebeneg. Gasilci vabijo prebivalce, naj premaknejo vozila, ki so parkirana na cestišču. Ozke ceste ne dovoljujejo namreč brezskrbnega prehoda gasilskih vozil. Požariščno območje se je ob 15. uri še občutno povečalo, k čemur je pripomogla ok ...