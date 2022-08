Iz PU Novo mesto spet poročajo o velikem številu prijetih migrantov. Več kot 100 so jih prijeli v zadnjih 24 urah na območju Slovenije. Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju PP Brežice (Brezje pri Veliki Dolini, Prilipe) izsledili in prijeli 17 državljanov Indije in štiri državljane Gvineje in na območju PP Črnomelj (Zilje) 19 državljanov Burundija, tri državljane G ...