Čančar: Kdo so favoriti na EP? Videli bomo, kdo bo igral za državo, kdo pa za lastno statistiko 24ur.com Reprezentanca zlatih slovenskih košarkarjev dobiva vse bolj kompletno obliko. Na seznamu kandidatov za nastop na avgustovskih kvalifikacijskih tekmah za SP in septembrsko EP je ostalo 16 košarkarjev. Po tekmi s Črnogorci so priprave zapustili mladi Luka Ščuka, Bine Prepelič, Saša Ciani in Robert Jurković, ki so pustili odličen vtis in bodo slej ko prej dobili novo priložnost v članskem reprezenta...

