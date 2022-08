Število nezakonitih migracij strmo navzgor, vzrok problemov tudi Srbija SiOL.net Trend števila ilegalnih prehodov meje strmo narašča, kažejo zadnji podatki sektorja mejne policije. Do 31. julija letos so tako slovenski policisti obravnavali 8.212 ilegalnih prehodov državne meje. Za primerjavo, v enakem obdobju lani so obravnavali 4.552 ilegalnih prehodov. V poročilu so med drugim opozorili tudi na problematiko zlorab ugodnega vizumskega režima vstopa v Srbijo, od koder ilegaln...

