Upravni odbor družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZposSv, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), na podlagi točke 7.1.3.1 Statuta družbe in na podlagi svojega sklepa z dne 4. 7. 202 ...