Ancelotti: Spopad z Eintrachtom bomo vzeli zelo resno 24ur.com Za prvo evropsko lovoriko v novi sezoni se bosta nocoj borila madridski Real in Eintracht iz Frankfurta. Španci bodo v Uefinem superpokalu v Helsinkih, prenos na VOYO in Kanalu A ob 20.30, izraziti favoriti. Vseeno se Nemci, ki so z domačim prvenstvom začeli prej in so že v tekmovalnem ritmu, ne predajajo vnaprej. "Na Finsko ne gremo na izlet, ampak po zmago," je odločen trener zmagovalcev Lige E...

Sorodno





Oglasi