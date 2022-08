Osebni avto pristal na strehi, to pa ni bila edina nesreča s prevračanjem vozila Lokalec.si 27-letnik je na območju Policijske postaje Šentilj zvečer zapeljal izven vozišča, nato pa je avto obrnilo tako, da je pristal na strehi. Policisti so ugotovili, da je voznik vozil pod vplivom alkohola (1,04 mg/l). Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, sledil bo še obdolžilni predlog. To pa v 24 urah ni bila edina prometna nesreča s prevračanjem vozila na območju Policijske uprave Maribor. ...

