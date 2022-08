Novinarka Necenzurirano naj bi postala tiskovna predstavnica Gibanja Svoboda Lokalec.si Stranka Roberta Goloba naj bi se bo po koncu poletnih počitnic okrepila z novo sodelavko, ki bo skrbela za odnose z javnostmi in promocijo pred jesenskimi predsedniškimi in lokalnimi volitvami, poroča portal N1 Slovenija. Več virov je namreč za N1 potrdilo, da bo to dolgoletna novinarka Vesna Vuković, ki trenutno piše za portal Necenzurirano. Tudi sama Vukovićeva tega, ko so jo poklicali, ni zanik ...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Gibanje Svoboda

Robert Golob Najbolj brano Osebe dneva Aleš Bržan

Robert Golob

Zoran Janković

Janez Janša

Bojana Beović