Prebivalci Prebenega in Križpota se vračajo na domove Primorski dnevnik Prebivalci Prebenega in Križpota se po 9. uri vračajo na domove. Odredba o evakuaciji, ki jo je sinoči podpisal župan Sandy Klun, se je namreč iztekla in trenutno župan ne namerava podpisati nove. Stanje je vsekakor pod stalnim nadzorom, če bo potrebno, se bo ukrepalo, je za Primorski dnevnik povedal Sandy Klun. Požar je trenutno pod nadzorom, toda je budnost slej ko prej potrebna, saj tudi včeraj ...

Sorodno

















































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Aleš Bržan

Zoran Janković

Luka Dončić