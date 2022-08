Številni načrti na Pohorju: Moderne žičnice, parki za otroke, gokarti in se mnogo več Lokalec.si Na Javnem razpisu za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti, so bili uspešni tudi v Mariboru. Javni razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je obsegal dva vsebinska sklopa: “Za sklop A, ki je bil namenjen nadaljnjemu razvoju in prestrukturiranju večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z ...

Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Aleš Bržan

Robert Golob

Zoran Janković

Janez Janša

Bojana Beović