Na sodišču v Chesteru se bo danes začelo sojenju Benjaminu Mendyju, nogometašu Manchester Cityja in francoskemu reprezentantu, ki je obtožen posilstva sedmih žensk in mu grozi, če ga spoznajo za krivega, dolga zaporna kazen in s tem tudi konec kariere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



