Celotna evidenca gasilcev, ki so gasili na Krasu, bo znana v prihodnjih dneh. Gasili pa so tudi gasilci, ki so bili na Gasilski olimpijadi v Celju Lokalec.si Natančna evidenca o vseh enotah iz slovenskih prostovoljnih gasilskih društev, ki so gasile požare na Krasu, bo znana po 15. avgustu. Poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek pa nam je zatrdil, da so se na gašenje požarov na Krasu odpravili tudi posamezni gasilci, ki so sicer sodelovali na Gasilski olimpijadi v Celju. Odgovoril nam je še, da Gasilska olimpijada v ničemer ni vplivala na uspe ...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Celje

Franci Petek

Gospodarska zbornica Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Aleš Bržan

Robert Golob

Janez Janša

Luka Mesec

Zoran Janković