Natanko tri tedne pred začetkom evropskega prvenstva v balinanju za ženske v Ljubljani je znana postava slovenske reprezentance. Za odličja v šestih disciplinah se bodo potegovale Tadeja Petrič, Nina Volčina, Ana Pevec in Laura Škoberne. Slovenski balinarji so blesteli na močnih poletnih mednarodnih turnirjih na Hrvaškem in v Sloveniji, mladi upi pa so prikazali odlične predstave proti hrvaškim vrstnikom.



