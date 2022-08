Piše: Sara Kovač (Nova24 TV.si) Novinarka portala tranzicijske levice za medijske umore, Vesna Vuković, se kmalu seli v stranko Roberta Goloba. S tem prestopom v eno izmed levih strank se je znova izkazalo, kako skrajno pristranske novinarje in medije imamo v Sloveniji, ti pa so le podaljšana roka tranzicijske levice. Presstitucija – sprega med novinarji in politiko, je torej še kako živ pojav. Za ...