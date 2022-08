Na letališču Charles de Gaulle v francoski prestolnici Pariz so danes dopoldne policisti ustrelili in ubili moškega, ki je pred njimi mahal z nožem, so povedali policijski in letališki viri. Odšel s kraja, a se kmalu vrnil Vir s tega največjega mednarodnega letališča v Franciji je povedal, da se je incident zgodil na zelo prometnem terminalu 2F okoli 8.20 po lokalnem času, ko je brezdomec začel na ...