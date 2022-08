Včeraj, 9. avgusta 2022, okoli 16.30 je prišlo do prometne nesreče na Topniški ulici v Ljubljani, v kateri sta bila udeležena pešec in voznik mopeda. Pešec (mlajši otrok) je hodil po pločniku, nasproti pa se je po kolesarski pripeljal voznik mopeda. Med njima je prišlo do trčenja, voznik mopeda pa je ponudil pomoč, vendar so jo skrbniki otroka odklonili, zato se je s kraja odpeljal. Kasneje je bil ...