Danes bo na Portugalskem nogometna tekma med portugalsko ekipo Vitoria Guimaraes in hrvaškim Hajdukom, ponoči pa so ekstremni hrvaški navijači povzročili zaradi svojega izgreda popolno paniko v Gimaraesu. Zbranih naj bi bilo okoli 150 prostaških navijačev Navijači splitskega Hajduka so ponoči metali bakle, stole in steklenice v kavarne, pred njimi pa so bežali ljudje, poročajo portugalski mediji. ...