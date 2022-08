K Pogačarju še avstrijski hribolazec Grossschartner SiOL.net Kolesarji ekipe UAE Emirates na čelu s slovenskim asom Tadejem Pogačarjem so dobili še drugo okrepitev za naslednjo sezono. Te se bo zagotovo razveselil prav Pogačar, saj se je ekipi pridružil Avstrijec Felix Grossschartner, do ltos član ekipe BORA-hansgrohe, ki je znan kot odličen hribolazec in pomočnik.

