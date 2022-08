Kakšni bodo to jesen ukrepi v šolah? SiOL.net "Ključna ukrepa, ki preprečujeta prenos okužbe v šolskem okolju, sta ukrepa, ki sta vezana na prezračevanje in izločanje okuženih iz kolektiva oziroma šolskega okolja. Ukrep samotestiranja bo vezan na domače okolje. Tako imenovano obdobno samotestiranja bi se lahko vrnilo ob višji stopnji okužb, nošnja zaščitnih mask pa za osnovnošolsko okolje zaenkrat ni predvidena," je pojasnila epidemiologinja in nekdanja direktorica NIJZ Nina Pirnat.

