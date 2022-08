Največji proizvajalec osebnih računalnikov na svetu Lenovo, ki ima sedež v kitajskem Hongkongu, je v prvem četrtletju svojega poslovnega leta ustvaril 516 milijonov dolarjev čistega dobička, kar je za 11 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Iz družbe so ob tem sporočili, da so prihodke in dobiček povečali že deveto četrtletje zapored. Prilagojeni čisti dobiček se je medtem medletno povečal za ...