Kar 4000 beaglov išče nove domove zurnal24.si V ZDA skoraj 4000 beaglov oziroma angleških brakov išče nov dom, potem ko so jih rešili iz vzrejne ustanove v ameriški zvezni državi Virginia, kjer so bivali v nemogočih razmerah, kasneje pa so jih prodajali laboratorijem za poskuse z drogami.

Sorodno





Oglasi Omenjeni ZDA Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Aleš Bržan

Tadej Pogačar

Zoran Janković