Pošta Slovenije zvišala cene poštnih storitev Primorske novice Pošta Slovenije je s 1. avgustom spremenila cene poštnih storitev. Cena pošiljanja standardnega pisma v notranjem poštnem prometu je višja za sedem centov in znaša 0,69 evra, cena prednostnega standardnega pisma pa je višja za osem centov in znaša 0,75 evra, so potrdili v podjetju.

