Sleparji so si privoščili bivšega ministra za zdravje Svet 24 Nekdanji minister za zdravje in zdravnik Janez Poklukar opozarja, da spletni oglas z izjavo, ki jo pripisujejo njemu in po kateri lahko vsakdo samostojno očisti žile, zavaja.





Sorodno









































































































































































Oglasi Omenjeni Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Tadej Pogačar

Aleš Bržan

Anže Logar