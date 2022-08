Olimpiji z zmago na derbiju največ igralcev v enajsterici kroga, Kvesić najboljši igralec SiOL.net Četrti krog Prve nogometne lige Telemach je postregel z derbijem med NK Mariborom in NK Olimpijo, z rezultatom 2:0 ga je dobila zadnja in se tako kot neporažena zavihtela na vrh lestvice. Ravno obratnemu scenariju pa so priča v taboru NK Maribor, saj so po porazu na večnem derbiju pristali na dnu lestvice.

