Kot so pojasnili na Inšpektoratu RS za delo, je odstopil zaradi različnih pogledov z vodstvom ministrstva za delo. Možnost menjave na vrhu inšpektorata je v torek omenil tudi minister Luka Mesec. “Jadranko Grlić z današnjim dnem nepreklicno odstopa z mesta glavnega inšpektorja za delo, in sicer predvsem zaradi očitno različnih pogledov vodstva ministrstva in vodstva inšpektorata ter njega osebno n ...