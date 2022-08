Začetek SP v Katarjudan prej od načrtovanega? Dnevnik Mednarodna nogometna zveza in prireditelji svetovnega prvenstva v Katarju naj bi prestavili uraden začetek SP. Tega so načrtovali za 21. november, zdaj pa bo začetek bojda dan prej: neuradno zato, da bo tekma med gostiteljem Katarjem in Ekvadorjem,...

