Gen energija dobila nove nadzornike topnews.si Družba Gen energija je dobila nove nadzornike, za dobo štirih let so to postali Mateja Čuk Orel, Ivana Nedižavec Korada, Miloš Pantoš, Rok Marolt, Marijan Penšek ter Žiga Debeljak. Prejšnji nadzorni svet je SDH odpoklical, in sicer zaradi izgubljenega zaupanja “glede ureditve ustreznega korporativnega upravljanja v skupini Gen”. Nadzornike Gen energije Ksenijo Flegar, Patricio Čular, […]...

