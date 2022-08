Medvedjev in Alcaraz v Montrealu obstala že na prvi oviri RTV Slovenija V 2. krogu ATP-turnirja serije 1000 v Montrealu sta izpadla prvi in drugi nosilec. Najprej je Američan Tommy Paul s 6:7 (4), 7:6 (7) in 6:3 presenetil Carlosa Alcaraza, nato je proti Nicku Kyrgiosu v treh nizih izpadel še prvopostavljeni Daniil Medvedjev.

