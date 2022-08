DNEVNA: Arsenovičev mandat pod drobnogledom – od obljub do danes Maribor24.si Nekdaj uspešen tenisač, sicer pa znan gospodarstvenik, ki se mudi tudi v gostinskih vodah, Aleksander Saša Arsenovič se je na županski stolček zavihtel leta 2018, ko je v drugem krogu z večino glasov premagal Franca Kanglerja, ki se je po seriji “gotofje protestov s tega mesta poslovil po mandatu in pol, za njim pa je županovanje prevzel Andrej Fištravec. Čeprav so Mariborčani in Mariborčanke svoj ...

