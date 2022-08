Tomažič: »Strateški načrt SKP ne sledi ciljem prehranske varnosti ...« Radio Ognjišče Na MKGP in vlado se je v torek z odprtim pismom v zvezi z zadnjimi koraki v okviru sprejemanja Strateškega načrta skupne kmetijske politike po letu 2023 obrnil državni svetnik in kmet Branko Tomažič. Trdi, da je dokument zastarel in ne odgovarja na izzive, ki nam jih postavljajo suša, klimatske spremembe, podražitve energentov, vojna in konflikti.



Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Borut Pahor

Tina Šutej

Janja Garnbret