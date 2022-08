Tatvine na plažah, kraje električnih koles in vlomi v lokale Dnevnik Poletje je za obalne nepridiprave najbolj donosen čas v letu. Junija in julija so policisti na slovenskih plažah zabeležili 36 tatvin, polovico v Portorožu, med turistično sezono pa se število kaznivih dejanj tudi potroji. Poleg tatvin se zviša...

