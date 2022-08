Klavir, reka, skale in ... polna luna Primorske novice Konec tedna bo v Kanalu ob Soči zelo živahen in pester, tako umetniški kakor športni. Še pred sobotnim lokostrelskim turnirjem v parku Pečno in nedeljskimi skoki z mosta se bo v domačem kraju na rečni splav po 13 letih vrnil vrhunski pianist Ivan Skrt. Jutri ob 21. uri bodo v glasbenem spektaklu ...

