Policisti obravnavajo požar čebelnjaka na območju Dupleka. Po nestrokovni oceni je nastalo za 5.000 evrov škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskavo dogodka. “Ob 17.00 je v Zgornjem Dupleku, občina Duplek, zagorel lesen čebelnjak. Požar čebelnjaka velikosti okoli 6 x 3 metre, so pogasili gasilci JZ GB Maribor in PGD Dvorjane ter objekt pregledali s termovizijsko kamero,” je o intervenciji zapisano na strani Uprave za zaščito in reševanje RS.