Slovenski delavec je med najbolj obdavčenimi na svetu, to je uradni podatek OECD, vendar Goloba to ne briga nič Demokracija Piše: Andrej Žitnik / Nova24TV Slovenski delavec je med najbolj obdavčenimi na svetu, je že večkrat ugotovila OECD. V času, ko predsednik vlade razglaša, da ne potrebuje nižjih davkov, sicer bi svojih 35 tisoč evrov (bruto, brez vključenih nagrad) zapravljal za neumnosti, je oblast in ljudi, ki so jo izvolili, potrebno spomniti, kako zelo smo Slovenci obdavčeni. To velja tako za tiste s povprečno ...

Sorodno







Oglasi