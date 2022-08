Obiski v novomeški bolnišnici prepovedani Nova24TV Splošna bolnišnica Novo mesto sporoča, da so zaradi preprečitve širjenja okužb s covid-19 do nadaljnjega obiski svojcev pri pacientih prepovedani. Izjemoma se z dovolilnico lečečega zdravnika in po predhodnem dogovoru na oddelku dovoli obisk enega zdravega svojca pri kritično bolnih in umirajočih pacientih. Na Oddelku za ginekologijo in porodništvo je dovoljena prisotnost ene zdrave osebe pri poro ...

Sorodno Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janja Garnbret

Janez Janša

Kristjan Čeh

Goran Dragić